Голландскому депутату заткнули рот за неудобные вопросы по "Боингу" MH17

Голландскому депутату заткнули рот за неудобные вопросы по "Боингу" MH17
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Парламентарий стал раздражать лично премьер-министра Марка Рютте

Власти Нидерландов избегают неудобных вопросов по резонансным инцидентам, в том числе, по делу о гибели малайзийского "Боинга" MH17. Об этом пишет Эрик ван де Бик в издании Uitpers.

По его данным, экс-лидер христианско-демократической партии CDA Сибранд Бума заставил замолчать депутата Питера Омцигта насчет дела уже вышедшего на пенсию генсекретаря Минюста Нидерландов Йориса Демминка, обвиняемого в педофилии. Бума сделал это по личному указанию премьер-министра Марка Рютте, отмечает журналист.

"Дело Демминка – не единственная история, по которой Омцигту больше не разрешается задавать вопросы. В 2017 г. под давлением Бумы ему пришлось отказаться от должности официального представителя страны в деле по расследованию катастрофы MH17", – указывает ван де Бик.

Омцигт не раз раздражал Рютте вопросами, которые он задавал о ликвидации последствий авиакатастрофы. Позиция депутата как представителя Нидерландом была подорвана статьей в газете NRC. В ней говорилось, что Омцигт предоставил слово фиктивному свидетелю MH17. Позже выяснилось, что данная публикация ни на чем не основана, но к тому времени депутат уже сложил свои полномочия.

Согласно хорошо информированному источнику, пожелавшему остаться неизвестным, один из двух журналистов NRC , написавших ту статью, сотрудничал со спецслужбами, констатирует автор материала в Uitpers.

Эрика ван де Бик давно ведет собственное расследование крушения "Боинга" летом 2014 г. в небе над воюющим Донбассом. Также публицист внимательно следит за идущим в Гааге судебным процессом в отношении четырех фигурантов дела.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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