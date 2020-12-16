Незалежной стали неугодны договора в энергетической области

Правительство Украины расторгло ряд соглашений страны с СНГ в сфере энергетики.

Киев выйдет из пяти договоров, в частности из Горной хартии государств – членов Содружества от 27 марта 1997 г. и из соглашения о координации межгосударственных отношений в области использования атомной энергии в мирных целях от 31 мая 2013-го.

Как отмечает телеканал RT, последний раз Незалежная покидала очередной договор в рамках СНГ в нынешнем ноябре. Тогда киевскому режиму стал неугоден договор о проведении согласованной антимонопольной политики.

