Молдавия вернула русскому языку особый статус

Молдавия вернула русскому языку особый статус
Фото: pixabay.com
В Республике разрешается вещание российских телеканалов, а гражданам в судах не понадобятся переводчики

Русский язык в Молдавии снова получил статус языка межнационального общения. Данное решение принял республиканский парламент, сообщает РИА "Новости".

Ожидается, что язык Пушкина и Чехова появится в эфире теле– и радиопрограмм.

В 2018 г. Конституционный суд страны признал закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" устаревшим, напоминает "Общественная служба новостей".

Теперь в Республике вновь вернулись к этой теме.

Ранее в ноябре пока еще действующий президент страны Игорь Додон заявил, что постарается придать русскому языку повышенный статус до инаугурации избранного главы государства Майи Санду. Он предположил, что его оппонентка не станет подписывать соответствующий закон.

Между тем, подчеркнул Додон, в Молдавии почти одна треть населения являются русскоговорящими и практически каждый гражданин свободно общается на русском языке.

В первом чтении проект закона о статусе русского языка депутаты одобрили 3 декабря. Согласно документу, кроме отмены запрета на вещание российских телеканалов, отныне госчиновники по просьбе граждан обязаны им отвечать на русском языке, в том числе в документах. 

Помимо этого, все инструкции на медпрепаратах должны быть на государственном и русском языках.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость- Ну наконец-то дурь закончилась без нажима.
Ответить
Ну наконец-то дурь закончилась без нажима.
Гость
Ответить
UTERLI HOHLOV .........
Гость
Ответить
Спасибо, Молдова ! Mult,umesc Moldova !
Гость
Ответить
Ну и молодцы! Пусть поделятся опытом с соседями (Украина)
1
новости партнеров

Испанская полиция задержала восемь граждан России

Правоохранители подозревают их в причастности к преступлениям по отмыванию денег

США пожаловались на российскую противоспутниковую ракету

Пентагон обещал защитить союзников от "агрессии" Москвы из космоса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей