Байден изменит политику США в отношении "Северного потока-2" - сенатор

Байден изменит политику США в отношении "Северного потока-2" - сенатор
Фото: Bernd Wüstneck/dpa/www.globallookpress.com
Новый хозяин Белого дома не станет ссориться с Берлином

Избранный президент США Джо Байден не будет продолжать санкционную политику своего предшественника Дональда Трампа в отношении газопровода "Северный поток-2", т.к. не захочет давить на европейских союзников Вашингтона.

Так отреагировал член Совфеда Алексей Пушков на сегодняшнее заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о российской трубе. Глава немецкого кабмина подчеркнула, что позиция Берлина по реализации "СП-2" остается неизменной, как и ранее.

"Байден, в отличие от Трампа, находится в хороших отношениях с ней и с немецкой правящей элитой", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

По мнению сенатора, 46-му президенту США будет сложнее оказывать давление на власти ФРГ при помощи санкционной дубины, как это сейчас делает действующая администрация Белого дома. Байден будет стремиться наладить отношения с союзниками, считает Пушков.

Добавим, выступая сегодня перед депутатами бундестага, Меркель говорила о взаимоотношениях Москвы и Берлина. Канцлер отметила, что несмотря на сложности, которые возникли между нашими странами в последние годы, диалог РФ и Германии не требует никакой перезагрузки.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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