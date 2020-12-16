Украинский политик намерен рассказать об авторах войны в Донбассе и преступлениях бывшего руководства страны

Бывший соратник пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-депутат Верховный рады Давид Жвания собрался в гаагском суде дать показания по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 и других преступлений, совершенных в Донбассе. Свое заявление по этому поводу он опубликовал на ютуб-канале.

Жвания сообщил, что ранее провел переговоры с представителями правоохранительных органов Незалежной и окружения главы государства Владимира Зеленского. По его словам, ему посоветовали не давать ход имеющейся у него информации. Поэтому политик решил донести всю правду-матку в международных инстанциях и поведать миру о роли киевского режима в инциденте с крушением пассажирского лайнера, унесшего жизни почти 300 человек.

"Новая власть не хочет расследовать его (Порошенко) преступления. Мне было прямо сказано, что преследовать бывшего президента политически не выгодно, что сейчас невыгодное время... Мне намекнули, что правоохранительные органы будут саботировать эти расследования", – сказал Жвания.

Он напомнил, что в ноябре ЕСПЧ объединил в одно дело ряд событий в Донбассе, включая авиакатастрофу MH17. Политик подчеркнул, что ему есть что рассказать по целому ряду эпизодов из истории конфликта в шахтерском регионе.

"Я подал официальное прошение, чтобы меня вызвали как свидетеля в Гаагу на судебное заседание. Я готов дать показания против лиц из числа бывшего руководства Украины, которые должны ответить за военные преступления и геноцид", – сообщил экс-парламентарий.

Жвания намерен в нидерландском суде говорить о преступлениях Порошенко, бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка, экс-секретаря СНБО и инициатора военного подавления протестов в Донбассе Александра Турчинова и других украинских постмайданных деятелей.

По его мнению, война в регионе началась из-за жадности и глупости местного истеблишмента и вместо того, чтобы спокойно поговорить с людьми, выражавших иную позицию, руководство послало на донецких армию, решив поставить "всех на колени". Жвания принес извинения народу Донбасса и надеется, что судьи в Гааге окажутся неподкупными, в отличие от коллег из Киева.

Ранее голландский журналист Эрик ван де Бик сообщил, как власти Нидерландов заткнули рот местному депутату, который задавал им неудобные вопросы по делу о гибели "Боинга" MH17.

