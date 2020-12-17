Санкции до победного конца: США пообещали похоронить "Северный поток - 2"

Санкции до победного конца: США пообещали похоронить "Северный поток - 2"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
В Вашингтоне остановку проекта считают условием хороших отношений с Москвой

Несмотря на провалы США с помощью санкций остановить строительство "Северного потока – 2", там все еще надеются, что рестрикции им помогут. Так, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что Вашингтон будет вводить ограничительные меры против проекта до тех пор, пока газопровод не канет в лету. 

При этом политик отметил, что США не желают этого делать, но будут прибегать к этому инструменту, чтобы "Северный поток – 2" никогда не заработал. Робинсон также добавил, что действующие ограничения уже принесли свои плоды. Более того, он уверен, что США достигнут своей цели. 

Также Робинсон отметил, что остановка проекта станет толчком для того, чтобы две страны улучшили свои отношения. Он обвинил Москву в том, что она с помощью газопровода пытается увеличить свою роль в Европе. Хотя и в России, и на Западе это не раз отрицали. Однако политик подчеркнул, что для будущей нормализации контактов необходимо прекратить давить на Россию подобными способами, но уже после того, как "Северного потока – 2" не станет. 

Об этом Робинсон рассказал на конференции Атлантического совета, трансляция которого шла в "Ютуб". 

Там же сенатор Тед Круз заявил, что второй пакет санкций против газопровода подготовлен с "хирургической точностью", чтобы остановить проект. Они коснутся страховых компаний и процесса сертификации. Для решения этих проблем понадобится третья сторона. 

Сенат США уже одобрил оборонный бюджет страны на 2021 финансовый год. В него включены санкции против "Северного потока – 2". Первые рестрикции были объявлены в 2019-м, после чего строительство временно приостановилось. В декабре 2020-го Россия смогла начать достройку газопровода. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
А если всех неугодных расстреляешь, кто пахать на тебя имперского какла будет.
Когда вы идиоты наконец то освободитесь от имперских комплексов и инстинктов "воровства чужих никогда не принадлежавших вам территорий" и "приобретение всё новых и новых вассалов".
Эти два порока и погубят Россию!
Идиот пока лишь ты, со своим больным воображением
Гость
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
А если всех неугодных расстреляешь, кто пахать на тебя имперского какла будет.
Когда вы идиоты наконец то освободитесь от имперских комплексов и инстинктов "воровства чужих никогда не принадлежавших вам территорий" и "приобретение всё новых и новых вассалов".
Эти два порока и погубят Россию!
Их бин шибко больной ....
хохол, вылизывать очко хозяина
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
А если всех неугодных расстреляешь, кто пахать на тебя имперского какла будет.
Когда вы идиоты наконец то освободитесь от имперских комплексов и инстинктов "воровства чужих никогда не принадлежавших вам территорий" и "приобретение всё новых и новых вассалов".
Эти два порока и погубят Россию!
слышь, кусок гoвнa, ты еще за Львов ответишь!
Гость
Ответить
//Несмотря на провалы США с помощью санкций остановить строительство "Северного потока – 2"// - чукчи безмозглые, провалы как раз у вас. Северный поток – 2" уже давно должен быть запущен и возвращать хоть часть потраченных на него денег.
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Ответить
Гость
Таких остановит только очередь из КПВТ в голову метров с 20 и красиво и не забрызгает:-) С днем РВСН всех причастных, после нас нет ничего!
А если всех неугодных расстреляешь, кто пахать на тебя имперского какла будет.
Когда вы идиоты наконец то освободитесь от имперских комплексов и инстинктов "воровства чужих никогда не принадлежавших вам территорий" и "приобретение всё новых и новых вассалов".
Эти два порока и погубят Россию!
Гость
Ответить
Таких остановит только очередь из КПВТ в голову метров с 20 и красиво и не забрызгает:-) С днем РВСН всех причастных, после нас нет ничего!
1
новости партнеров

Озвучены новые максимальные цены на сахар и масло

В Минсельхозе заявили, что продукты дешевеют уже в настоящее время

Москва опровергла заявление Пашиняна об окружении миротворцев в Карабахе

Российские военные помогли освободиться десяткам армянским добровольцам в Гадруте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей