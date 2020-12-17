Управляют кукловоды: Москву возмутила резолюция ООН по Крыму

Управляют кукловоды: Москву возмутила резолюция ООН по Крыму
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Судьба полуострова давно решена и не подлежит обсуждению

Ряд игроков на международной арене никак не может успокоиться по поводу Крымской республики. В ООН приняли очередную резолюцию с осуждением "оккупации" полуострова. При этом, по мнению российской стороны, коалицией поддержавших документ стран управляют весьма влиятельные кураторы.

Такое мнение высказал зампостпреда РФ Геннадий Кузьмин. Дипломата возмутило, что некоторые государства из года в год высказывают свое недовольство по поводу воссоединения Крыма с нашей страной. Очередную антироссийскую резолюцию подписали Украина, Германия, Франция, Великобритания, США, Япония, Хорватия, Чехия и несколько других держав.

Кузьмин напомнил, что возвращение в состав России спасло крымчан от кровавой расправы со стороны киевских властей, которые силой захватили власть. Он призвал провести тщательное расследование совершившихся на территории Украины преступлений.

По мнению дипломата, подобные направленные против нашей страны документы принимаются по указке вышестоящих вершителей судеб, отмечает РИА "Новости".

"Кукловодам надо, чтобы вы проголосовали против России", – заявил представитель Москвы.  

К слову, российскую резолюцию, посвященную предотвращению пересмотра итогов Второй мировой войны, США и Украина не поддержали.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Гость
Крым будет возвращен военным путем Говорю абсолютно точно
<цензура>, возвращай, вояка диванный из 5-<цензура> "Б".
Гость
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Гость
... антироссийскую резолюцию подписали Украина, Германия, Франция, Великобритания, США, Япония, Хорватия, Чехия и несколько других держав. Так подписали те которые хоть что-то понимают в этом вопросе а африканцам, индо-китайцам до фени ...По-этому хапайте дальше территории (под якобы каких то референдумов). При действительном возникновении масштабного конфликта - на мировом уроне, тогда Россия чтобы не возмущалась типа как это так получилось(?). Потому что "верхушка" все ровно останется живой - а вот народ неизвестно.
назови из перечисленных стран хоть одну, которая опу дяде Семе не лижит
Гость
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Гость
Крым будет возвращен военным путем Говорю абсолютно точно
Ты что ли его вернёшь? Салом забросаешь? Украинские и проукраинские придурки!!!!!!!!!
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
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Гость
Можно бы и земельные подарки социализма вернуть, но уж слишком они изгажены и придётся вложить много сил, средств и труда, чтобы всё это облагородить и возродить к жизни после свинячего и быдлячего скверноправия и шкуродрания.
Никто кроме господа Бога не имеет права решать чью то судьбу в том числе и полуострова Крым.
Даже те меры которые принимают кремлёвские извращенцы, как переселение из глубинки России на полуостров россиян, строительство моста или попытки наладить обеспечение водой и электроэнергией не смогут решить судьбу полуострова. против природы не попрёшь!
Ничего умного кроме пьяного Хрущёва в своё оправдание фсбшное быдло так и не придумало .
Сегодня мы уже наблюдаем что происходит с хамскими армянами которые выгоняли босыми азербайджанцев из своих домов в Нагорном Карабахе.
И таких примеров очень много!
Гость
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Гость
Неизвестно чего обьелась автор статьи но такую чушь писать что:"...что возвращение в состав России спасло крымчан от кровавой расправы со стороны киевских властей". С чего ты взяла это "красавица". Ты знаешь что и как произошло здесь у нас(?). И главное видите -ли "...российскую резолюцию, посвященную предотвращению пересмотра итогов Второй мировой войны, США и Украина не поддержали." Резолюцию надо-бы предложить в 1990 году а не после как хапанули...
вот даже тут хохлятская натура проглядывает, ты мне - я тебе, не важно, правда это или не правда, но главное мне....
Гость
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Гость
Крым будет возвращен военным путем Говорю абсолютно точно
с вашего дивана оно конечно виднее...
Гость
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Гость
Крым будет возвращен военным путем Говорю абсолютно точно
Больной? Как это вообще возможно военным путем-это полноценная война. Крым-это Россия,а не донецкие республики,где можно еще как то постреливать. Да и кому тогда будет Крым возвращать.
Гость
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Гость
АНАНЫЗЬМ шароонючки
вонючки шария
Гость
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АНАНЫЗЬМ шароонючки
Гость
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Можно бы и земельные подарки социализма вернуть, но уж слишком они изгажены и придётся вложить много сил, средств и труда, чтобы всё это облагородить и возродить к жизни после свинячего и быдлячего скверноправия и шкуродрания.
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