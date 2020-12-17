Впавший в истерику Трамп отказывается уступать кресло президента Байдену

Впавший в истерику Трамп отказывается уступать кресло президента Байдену
Дональд Трамп. Фото: Vaccine Summit at the White House Oliver Contreras/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Экс-глава страны не может принять свое поражение

Бывший американский лидер Дональд Трамп тяжело переживает свой проигрыш в гонке за пост главнокомандующего США. По словам инсайдера, он намерен остаться в Белом доме, несмотря на исход выборов. Об этом пишут СМИ.

Так, по словам советника, Трамп пока не может принять, что больше не является президентом США. На этом фоне у него началась истерика и посыпались странные высказывания. Например, он заявил, что в день инаугурации Джо Байдена он объявит о своем нежелании покидать кресло президента.

В окружении политика такие выпады вызвали тревогу, однако никто уже серьезно не воспринимает подобного рода заявления разгромленного Байденом Трампа, отмечает CNN.

Недавно была решена судьба Америки на ближайшие годы. Президентом США стал Джо Байден, с чем его поздравил и российский лидер Владимир Путин. К слову, в послании нашего президента пытаются отыскать тайный смысл.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

СТОП хохляцкий PeaceDoorBall! Крым не ваш и никогда не был вашим!
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В голове твоей даже не каша, а какие то сгнившие помои. Ты смердишь, это не тебя такой же больной шарием называет?
Гость
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У лаптей даже такое невозможно - у них пока ихний великий чучхе ласты не склеит будут ползать перед ним на бюрхе и угадывать на кого он хочет плюнуть.
А когда окочурится - набьют брюхо сеном, выдавят через уши мозги, забальзамируют и положат ко второму такому же в мавзолей
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
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А кто же теперь будет агентом рфии в Белом доме и кто же теперь будет работать на питерского бункерного афериста путина?
По сведениям инсайдеров в кремле закупили новую партию памперсов.
Гость
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может удавят друг друга
Путинистка
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Вот собака этот Дональд Трамп - не хочет в тюрьму садиться!
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