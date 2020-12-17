Глава России за несколько часов обсудит проблемы, накопившиеся за год

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина проходит в четверг, 17 декабря. Из-за коронавируса пришлось изменить привычный формат ежегодного мероприятия.

Отвечать на вопросы президент решил онлайн. Сам он находится в подмосковной резиденции "Ново-Огарево". Журналисты – частично (около 250 человек) собрались в зале Центра международной торговли в Москве, остальные (500 с лишним человек) работают из пресс-центров в своих регионах. Помимо аккредитованных репортеров, возможность задать вопрос Путину получили все желающие – для этого было создано специальное мобильное приложение.

Прямую трансляцию ведут федеральные телеканалы и радиостанции.

12.27– Путин рассказал о системе здравоохранения. По его словам, в период пандемии она показала себя эффективнее, чем у других стран. Проблемы с лекарствами связаны не с производством, а с логистикой. При этом негативных случаев применения вакцины от COVID-19 нет.

12.12 – Первый вопрос задала журналистка из Магадана, поинтересовавшись у главы государства, было ли что-то хорошее в этом году. Президент ответил, что проблем много, главной стала пандемия коронавируса. Однако Россия достойно встретила ее. ВВП страны упало на 3,6%, что меньше, чем у США и Европы. Падение реальных доходов в этом году составит 3%, а зарплата может вырасти на 1,5%. Путин подчеркнул, что 70% бюджета уже формируется не благодаря нефтегазовому сектору.

12.08 – Путин выступил с приветственным словом, отметив, что для него подобные мероприятия не являются формальными.

12.00 – Ежегодная большая пресс-конференция Путина стартовала.

11.55 – Пресс-конференция начнется через несколько минут. Главная интрига – как журналисты будут привлекать к себе внимание президента, учитывая дистанционный формат мероприятия. Прежде в ход шли флаги, яркие лозунги, национальные костюмы, в прошлом году одна журналистка явилась в каске.

11.50 – Судя по сеткам телепрограмм, вещатели отвели на мероприятие 3 часа. В 2019 г. президент отвечал на вопросы 4 часа 18 минут, но бывали годы, когда пресс-конференция длилась около двух часов.