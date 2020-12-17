Нынешний глава Белоруссии мешает интеграции Республики с Россией

Бурление недовольных политикой белорусского президента Александра Лукашенко продолжается. В такое нестабильное время вопрос о том, кто мог бы возглавить страну после ухода лидера, активно обсуждается в экспертном сообществе. По мнению Алексея Кочеткова, шансы есть только у пророссийского политика.



Специалист пояснил, что народ Республики до сих пор в большинстве своем ориентирован на Россию. Западным политтехнологам пока не удалось изменить ситуацию в данном вопросе.

Однако пассивное поведение самой России в будущем может привести к росту прозападных симпатий среди белорусов. При этом Лукашенко представляется эксперту основным барьером на пути к интеграции двух союзных государств.

Именно поэтому западные державы не приступили к более агрессивным действиям для свержения Батьки. В целом, фигура Лукашенко их устраивает, передает слова эксперта издание "Украина.ру".

Между тем, глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская нашла способ насолить Александру Лукашенко. Она призвала европейские компании отказаться от контактов с властями Республики.