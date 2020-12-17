Две новости для Москвы: в Германии оценили будущее отношений России и США при Байдене

Две новости для Москвы: в Германии оценили будущее отношений России и США при Байдене
Джо Байден. Фото: Olivier Douliery/Consolidated/www.globallookpress.com
Ставка на Трампа сработала не так, как ожидалось

Избрание президентом США демократа Джо Байдена – это и хорошая и одновременно плохая новость для России. Так считает бывший посол Германии в Москве Рюдигер фон Фритч.

Минус, по его мнению, заключается в том, что Байден будет действовать в соответствии с общепринятыми принципами. При Дональде Трампе можно было устанавливать собственные правила, поскольку он сам ломал рамки, руководствуясь собственными расчетами. Это, кстати, с одной стороны, разрушило надежды Кремля на сближение с Белым домом. С другой, подарило Москве удовольствие наблюдать за разладом в трансатлантическом союзе, которое сеял Трамп, считает экс-посол.

Но Байден – это другая история. Он руководствуется международными нормами и будет требовать этого от остальных, включая Россию, что не может ей нравиться. В то же время, его предсказуемость – это и хорошая новость, ведь это позволит договориться по таким важным темам, как климат и контроль над вооружениями, отметил фон Фритч в интервью Die Welt.

Однако, по мнению посла, США по-прежнему будут "сложным партнером" для России, да и с Китаем у нее не все будет гладко.

"Это может привести к тому, что в долгосрочной перспективе в Москве возрастет интерес к построению совместного будущего с Европой",

– сделал прогноз бывший немецкий посол. По его словам, эти перспективы уже обсуждают близкие к российскому руководству эксперты, передает "ИноСМИ".

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что сотрудничеству РФ и Германии мешает ряд спорных моментов, однако их двусторонним отношениям не требуется перезагрузка. 

Очередные выборы президента США 3 ноября 2020 г. выиграл бывший госсекретарь Джозеф Байден. Его инаугурация запланирована на 20 января 2021 года. В Белом доме ходят слухи, что Трамп отказывается покидать резиденцию.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Вредный гость
Ответить
Выплаты здесь - <цензура> comment-id=39606
Вы будете удивлены! Всем россиянам 2О лет переводили деньги на соц выnлaты и компенсации, но никто об этом не знал! Наконец-то, появился официaльный портал,чтобы узнать о размере начислений - ССЫЛКА ВЫШЕ Это ваши деньги, их можно вывести прямо на карту! Я был в шоке узнав, чтo у меня есть на счету 106502 рубля и следуя инструкциям на сайте перевел себе на карту, за считанные минутыИ пришли.
МОШЕННИКИ
Вредный гость
Ответить
В который раз убеждаюсь, что авторы "Утра" безграмотные и инфантильные недоумки. Один раз уже называли Байдены бывшим госсекретарём. Он им никогда не был. Он 2 срока Обамы был вице-президентом. Если ты этого не знаешь, это конечно не беда, но тогда зачем ты пишешь статьи на политические темы? Это не нулевой кругозор. Это минус. Минус бесконечность.
Алекс
Ответить
Выплаты здесь - <цензура> comment-id=39606
Вы будете удивлены! Всем россиянам 2О лет переводили деньги на соц выnлaты и компенсации, но никто об этом не знал! Наконец-то, появился официaльный портал,чтобы узнать о размере начислений - ССЫЛКА ВЫШЕ Это ваши деньги, их можно вывести прямо на карту! Я был в шоке узнав, чтo у меня есть на счету 106502 рубля и следуя инструкциям на сайте перевел себе на карту, за считанные минутыИ пришли.
Сказочник, с уголовным уклоном.
Алекс
Ответить
У власти Америки требоволка не выросла против независимой России. Пусть эти требоволки предъявляют своим сателлитам. Мы идём своей дорогой.
Акиншин В.Н.
Ответить
СМ. - "Но Байден – это другая история. Он руководствуется международными нормами ", да, нет же, там Клинтоны... с псевдоВЫБОРАМИ и проздравлял сам, как понятой..., няма даверия...
Выплаты здесь - https://bit.ly/rusbasee
Ответить
Вы будете удивлены! Всем россиянам 2О лет переводили деньги на соц выnлaты и компенсации, но никто об этом не знал! Наконец-то, появился официaльный портал,чтобы узнать о размере начислений - ССЫЛКА ВЫШЕ Это ваши деньги, их можно вывести прямо на карту! Я был в шоке узнав, чтo у меня есть на счету 106502 рубля и следуя инструкциям на сайте перевел себе на карту, за считанные минутыИ пришли.
1
новости партнеров
По теме

Санкции до победного конца: США пообещали похоронить "Северный поток - 2"

В Вашингтоне остановку проекта считают условием хороших отношений с Москвой

Впавший в истерику Трамп отказывается уступать кресло президента Байдену

Экс-глава страны не может принять свое поражение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей