Армянский лидер может покинуть высокий пост уже в этом году

После скандального подписания соглашения о нагорно-карабахской зоне Армению захлестнули протесты. Многие требовали выгнать Никола Пашиняна с должности премьер-министра. По данным СМИ, он может объявить о своем уходе в праздничном послании 31 декабря.



Официальных подтверждений данной информации пока нет. Интерфакс, со ссылкой на армянскую прессу пишет, что в новогоднем обращении также будет объявлено о проведении внеочередных выборов в парламент.

Напомним, буквально на прошлой неделе недовольные политикой армянских властей граждане пытались пробиться в здание правительства.

Активные протесты также привели к столкновениям митингующих жителей республики с сотрудниками правоохранительных органов. В итоге 40 человек задержали для проведения дальнейших разбирательств.