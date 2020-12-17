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После скандального подписания соглашения о нагорно-карабахской
зоне Армению захлестнули протесты. Многие требовали выгнать Никола Пашиняна с
должности премьер-министра. По данным СМИ, он может объявить о своем уходе в
праздничном послании 31 декабря.
Официальных подтверждений данной информации пока нет. Интерфакс, со ссылкой на армянскую прессу пишет, что в новогоднем обращении также будет объявлено о проведении внеочередных выборов в парламент.
Напомним, буквально на прошлой неделе недовольные политикой армянских властей граждане пытались пробиться в здание правительства.
Активные протесты также привели к столкновениям митингующих жителей республики с сотрудниками правоохранительных органов. В итоге 40 человек задержали для проведения дальнейших разбирательств.
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