"Северный поток-2" выгоднее предложений США Евросоюзу – эксперт

"Северный поток-2" выгоднее предложений США Евросоюзу – эксперт
Фото: Stephan Schulz/ZB/www.globallookpress.com
ЕС не откажется от российского газа ради интересов Соединенных Штатов

Американцам нечего предложить Евросоюзу, чтобы убедить их согласиться на санкции против "Северного потока-2". В этом убежден глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Он припомнил, как администрация экс-президента США Барака Обамы пыталась навязать ЕС Трансатлантическое торговое партнерство. Оно могло как раз поставить крест на всех подобных "Северному потоку-2" проектах. Но ЕС не согласился, поскольку это соглашение предусматривало такие привилегии на территории ЕС для американских компаний, что ставило их выше европейского законодательства.

Сейчас Вашингтон снова рассчитывает договориться с Брюсселем, но не может предложить реально выгодных условий, которые перевесят выгоды от поставки российского газа по "Северному потоку-2". Поэтому санкции США, скорее всего, будут введены, но реализации проекта они не помешают.

"Все эти ограничения будут действовать только на территории США",

– пояснил Колташов в комментарии РИА ФАН.

Ранее в бундестаге заявили, что давление, которое оказывают США на Германию, чтобы помешать строительству "Северного потока-2", неприемлемо.

Строительство газопровода из РФ и ФРГ возобновилось в декабре 2020 г. и может быть закончено весной 2021 года.

Николай ВИКТОРОВ

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