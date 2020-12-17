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Сергей Шнуров поинтересовался у Владимира Путина, почему хакеры из России не помогли Дональду Трампу остаться президентом США. Российский лидер назвал это провокацией.
Никто из РФ не влиял на американские выборы. Высказывания об этом не что иное, как выдумки с целью еще больше расшатать отношения двух стран, отметил глава государства.
Он также поблагодарил известного музыканта за приличное высказывание.
В обращении к президенту лидер группы "Ленинград" говорил не только о выборах в США. Он признался, что трудно "описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику", передает РИА "Новости". Путин также посоветовал Шнурову вместо ругательств говорить что-то типа "редиска", как в известной комедии.
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