В Армении прокомментировали отставку Пашиняна

В пресс-службе отметили, что информация не соответствует действительности

В Армении опровергли распространившиеся в СМИ сообщения о том, что в своем новогоднем обращении к нации Никол Пашинян объявит о своей отставке. 

В пресс-службе заявили, что подобные слухи являются дезинформацией и не соответствуют действительности, пишет РИА "Новости". 

"Призываем не поддаваться "новостям" некоторых СМИ, которые осуществляют информационный террор и спонсируются и направляются определенными и конкретными силами", – добавили в правительстве. 

Также журналистам, которые распространяют непроверенную информацию, предложили связываться непосредственно с уполномоченными лицами, которые смогут подтвердить или опровергнуть данные, уточняет телеканал "360"

Напомним, что ранее в армянской прессе появилось сообщение о том, что в новогоднем обращении будет объявлено о проведении внеочередных выборов в парламент.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Половину россиян ждут проблемы с трудоустройством

С падением советской системы, в "квалификационной яме" оказались сразу несколько поколений людей

Впавший в истерику Трамп отказывается уступать кресло президента Байдену

Экс-глава страны не может принять свое поражение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей