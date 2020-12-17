В пресс-службе отметили, что информация не соответствует действительности

В Армении опровергли распространившиеся в СМИ сообщения о том, что в своем новогоднем обращении к нации Никол Пашинян объявит о своей отставке.

В пресс-службе заявили, что подобные слухи являются дезинформацией и не соответствуют действительности, пишет РИА "Новости".

"Призываем не поддаваться "новостям" некоторых СМИ, которые осуществляют информационный террор и спонсируются и направляются определенными и конкретными силами", – добавили в правительстве.

Также журналистам, которые распространяют непроверенную информацию, предложили связываться непосредственно с уполномоченными лицами, которые смогут подтвердить или опровергнуть данные, уточняет телеканал "360".

Напомним, что ранее в армянской прессе появилось сообщение о том, что в новогоднем обращении будет объявлено о проведении внеочередных выборов в парламент.