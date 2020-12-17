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В Армении опровергли распространившиеся в СМИ сообщения о том, что в своем новогоднем обращении к нации Никол Пашинян объявит о своей отставке.
В пресс-службе заявили, что подобные слухи являются дезинформацией и не соответствуют действительности, пишет РИА "Новости".
"Призываем не поддаваться "новостям" некоторых СМИ, которые осуществляют информационный террор и спонсируются и направляются определенными и конкретными силами", – добавили в правительстве.
Также журналистам, которые распространяют непроверенную информацию, предложили связываться непосредственно с уполномоченными лицами, которые смогут подтвердить или опровергнуть данные, уточняет телеканал "360".
Напомним, что ранее в армянской прессе появилось сообщение о том, что в новогоднем обращении будет объявлено о проведении внеочередных выборов в парламент.
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