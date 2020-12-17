Зеленский загрустил из-за пренебрежения Байдена

Зеленский загрустил из-за пренебрежения Байдена
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украинские лидеры безуспешно соперничают за внимание Белого дома

Победа демократа Джо Байдена на выборах в США уже подтверждена, будущая американская администрация уже вовсю готовится к передаче власти, а президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не получил приглашения приехать в Вашингтон на инаугурацию.

Это обстоятельство, по данным телеграм-канала "Шептун", стало причиной весьма "грустных настроений", которые царят в офисе Зеленского. Там отмечают, что даже лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уже получила официальное приглашение, а "Зеленский продолжает находиться в подвешенном состоянии".

Впрочем, не только нынешний президент Незалежной обижен пренебрежением американцев. По данным телеграм-канала "Женщина с косой", выбить себе "путевку" на инаугурацию Байдена пытался и его старый знакомец, экс-президент Петр Порошенко. Но тоже безуспешно.

Как пояснили каналу "в кулуарах", из-за коронавируса Белому дому придется ограничить гостей, присутствующих на инаугурации, до 1,5 тысяч человек. Украинские лидеры в этот "скромный" список не помещаются. 

Выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 г., инаугурация назначена на 20 января 2021 года. Впрочем, действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, по слухам, не намерен покидать Белый дом в указанную дату.

Николай ВИКТОРОВ

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Андрей
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Зеленский продолжает находиться в подвешенном состоянии,прям картина маслом,ждём.
Гость
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Гость
Не мешайте онанировать вонючке шарию
СЛАВА АНАТОЛИЮ!ТАКИМ ГЕРОЯМ краины СЛАВА!Пока мало,но укропабандерия начинает просыпатся от смрада назикорп,бандитов азовцев,шароваровышеванцев правосек.
Гость
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Не мешайте онанировать вонючке шарию
Гость
Ответить
байден конечно старичек в возрасте и с деменцией но окружение не все псаки,возможно представили а вдруг? вдруг юный еврей выскочит там на сцену и начнет исполнять гимн сша на весь мир но уже без пианино,т.к сказать соло..
а начни его волоком и пинками гнать,завопит стервец - антисемиты..<цензура> казематные.. и тд
скандал выйдет в лучших традициях студия квартал 95
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