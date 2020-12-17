Решение согласовано представителямии 27 стран-членов ЕС

Евросоюз продлил экономические санкции против России. Они будут действовать еще шесть месяцев – до 31 июля 2021 года. Об этом сказано в соответствующем документе.

Данные меры были введены в 2014 году в ответ на действия РФ, связанные с ситуацией в Донбассе. На сегодняшнее решение лидеров ЕС повлияло то, что Москва не полностью выполняет Минские соглашения, указано на сайте объединения.

Рестрикции ограничивают доступ некоторых банков и компаний РФ к рынкам капитала ЕС и запрещают оказывать им финансовую помощь. Также под санкции попал импорт, экспорт или передача оборонного оборудования и товары для военного использования, сказано в постановлении.

Кроме экономических рестрикций, Евросоюз вводит другие меры за "незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя, а также на преднамеренную дестабилизацию Украины". Таковыми являются дипломатические ограничения, замораживание индивидуальных активов и запрет на въезд, отмечается в документе.

После опубликования решения Совета ЕС на официальном сайте оно вступает в силу.

Ранее на саммите главы государств-членов Европейского союза решили продлить экономические санкции против России, напоминает RT. Тем самым ЕС еще на полгода закрыл для себя рынок РФ.