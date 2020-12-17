Евросоюз продлил санкции против России до 31 июля

Решение согласовано представителямии 27 стран-членов ЕС

Евросоюз продлил экономические санкции против России. Они будут действовать еще шесть месяцев – до 31 июля 2021 года. Об этом сказано в соответствующем документе.

Данные меры были введены в 2014 году в ответ на действия РФ, связанные с ситуацией в Донбассе. На сегодняшнее решение лидеров ЕС повлияло то, что Москва не полностью выполняет Минские соглашения, указано на сайте объединения. 

Рестрикции ограничивают доступ некоторых банков и компаний РФ к рынкам капитала ЕС и запрещают оказывать им финансовую помощь. Также под санкции попал импорт, экспорт или передача оборонного оборудования и товары для военного использования, сказано в постановлении.

Кроме экономических рестрикций, Евросоюз вводит другие меры за "незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя, а также на преднамеренную дестабилизацию Украины". Таковыми являются дипломатические ограничения, замораживание индивидуальных активов и запрет на въезд, отмечается в документе.

После опубликования решения Совета ЕС на официальном сайте оно вступает в силу. 

Ранее на саммите главы государств-членов Европейского союза решили продлить экономические санкции против России, напоминает RT. Тем самым ЕС еще на полгода закрыл для себя рынок РФ.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Популярные темы форума
новости партнеров
По теме

Коронавирус и не только: Путина провел ежегодную пресс-конференцию

Глава России за несколько часов обсудит проблемы, накопившиеся за год

Россия и Китай жестоко накинулись на Германию в ООН – СМИ ФРГ

Немцы оскорбились за своего представителя в СБ ООН

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей