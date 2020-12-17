Россия и Китай жестоко накинулись на Германию в ООН – СМИ ФРГ

Россия и Китай жестоко накинулись на Германию в ООН – СМИ ФРГ
Фото: Wang Jiangang/Xinhua/www.globallookpress.com
Немцы оскорбились за своего представителя в СБ ООН

Жаркий спор разгорелся на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации в Сирии. Представитель Германии Кристоф Хойсген заявил, что Россия и Китай блокируют международные поставки гуманитарной помощи сирийскому народу. В ответ ему намекнули, что Германии не светит постоянное членство в Совбезе ООН.

По словам Хойсгена, Москва и Пекин повинны в сокращении численности сирийского населения, поскольку поддерживают политику Башара Асада, ограничивающего свободное перемещение через границу САР иностранных грузовиков с продуктами и медикаментами. В ответ представитель РФ Дмитрий Полянский заявил, что сирийский народ страдает из-за "лицемерной позиции" Запада и конкретно Германии.

В связи с этим российский дипломат порадовался, что скоро будет реже видеться с немецким коллегой:

"Скучать не будем", – приводит слова Полянского издание Watson.

Представителя РФ поддержал китайский дипломат. Он выразил сожаление, что двухлетний период работы ФРГ в качестве временного члена СБ ООН "не оправдал мировых ожиданий". Немецкое СМИ восприняло это как намек, что Германии не стоит рассчитывать на членство в Совбезе на постоянной основе.

В СБ ООН входят пять постоянных членов – Россия, Китай, США, Франция, Великобритания. Они обладают правом вето. Германия в последние годы активно пытается стать шестым членом СБ ООН, но безуспешно, напомнили в статье.

Ранее Генассамблея ООН одобрила предложения России по предотвращению пересмотра итогов Второй мировой войны. Против инициативы высказались только две страны из 180 с лишним – это США и Украина.  

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Половину россиян ждут проблемы с трудоустройством

С падением советской системы, в "квалификационной яме" оказались сразу несколько поколений людей

Впавший в истерику Трамп отказывается уступать кресло президента Байдену

Экс-глава страны не может принять свое поражение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей