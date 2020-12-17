Зеленский назвал санкции против России повесткой дня в 2021 году

Зеленский назвал санкции против России повесткой дня в 2021 году
Владимир Зеленский. Фото: Damian Klamka/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной планирует привлечь Москву к юридической ответственности за якобы нарушения международного права

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной задачей во внешнеполитическом курсе страны на ближайшее время остается установление мира, восстановление суверенитета и территориальной целостности государства. Лидер нации обозначил санкционное давление на Москву как приоритетную задачу Киева.

"Мы являемся страной, которая противостоит гибридной войне Российской Федерации. И это не только враждебные действия против нашей независимости, против Украины. Это вызов всему цивилизованному мировому сообществу", – цитирует УНИАН пана Зеленского с его выступления перед украинскими дипломатами на пленарной сессии, посвященной стратегическим приоритетам внешней политики Незалежной.

По его словам, Киев упорно работает над реализацией договоренностей, достигнутых в рамках саммита "нормандской четверки" год назад. Лидер нации подчеркнул, что задача властей страны – достичь мира в Донбассе на условиях Украины.

В связи с этим, на повестке дня, добавил президент, остается вопрос продления санкций в отношении РФ. Кроме того, Незалежная работает над тем, чтобы привлечь Москву к юридической ответственности за нарушение международного права, резюмировал Владимир Александрович.

Ранее сегодня в ходе большой итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин раскритиковал украинские власти за их позицию насчет урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. По его мнению, лидеры соборной приходят к руководству страны с обещаниями привести мир в мятежный регион и наладить отношения с РФ, а потом под влиянием местных националистов начинают "немножко колебаться" и отступают.

Также глава государства обещал и дальше оказывать помощь Донбассу, в том числе поддерживать местное производство, решать социальные и инфраструктурные вопросы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
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Там давить уже нечего, сами сдохнут скоро, во главе с этим презервативом слегка рваным, борющимся за свою целкость. Бандеровцы че с них взят
Гость
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Когда у нас будет такой приоритет-полностью задавить Украину санкциями,а не поддерживать их экономику товарооборотом?
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