Союзники России поворачивают на Запад – СМИ

Союзники России поворачивают на Запад – СМИ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москве предложили готовиться к жизни в новых политических реалиях

После развала СССР произошла уже смена поколений, и активное население бывших советских республик смотрит на Запад, а не на Россию. Недалеко время, когда НАТО вплотную подберется к российским границам. Об этом говорится в редакционной статье "Независимой газеты".

НАТО уже присутствует в Грузии. Представители Турции, то есть тоже НАТО, свободно себя чувствуют в Азербайджане. Силы Североатлантического альянса могут появиться в Армении. На Украине. В Белоруссии протестный лидер Светлана Тихановская успешно подрывает "внешнюю легитимность" Александра Лукашенко, так что к следующим выборам Минск "тихо и мирно" развернется на Запад

"Будет неудивительно, если в Белоруссии вскоре обоснуются военные НАТО, а в Приднестровье они заменят российскую оперативную группировку",

пишет "НГ". В этой ситуации России остается одно: готовиться к новым политическим раскладам в мире. Или готовить свои. Главное, не затягивать с этим процессом, поскольку пока Запад действует успешнее, перетягивая на себя симпатии постсоветского окружения России.

Ранее на Украине заметили изменение целей НАТО в Незалежной. Если раньше она нужна была для наблюдения за РФ, то теперь ее территория рассматривается как возможный плацдарм для столкновения сил Москвы и североатлантического блока. При этом в Германии уже открыто признают, что Запад нарушил обязательства, связанные с НАТО.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Демократические процессы движутся от Берлинской стены к Владивостоку.
Как бы не старался бункерный фюрер и питерский аферист враньём, неправдами, войнами и разжиганием конфликтов, созд. союзных государств сохранить свой трон и царские привилегии на троне империи ЗЛА, а рос. геббельсы убедить в мнимых привилегиях дешёвых углеводородов, колонизованные царской Россией народы становяться мудрее, хотят свободы и независимости, а молодому поколению и вовсе роль вассалов в архаической имперской России не приглядна.
Люди хотят путешествовать по миру, а не с автоматом заниматься колонизацией народов
Крым никогда не был украинским, да и самой украины никогда не было. УССР мертворожденное дитя В.И. Ленина, память о котором вы на окраине пытаетесь стереть. Харьков, Донецк, Луганск, Одесса и Киев-мать городов русских - це не Европа. Недолго осталось "процветать" вашей махновщине.
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Ответить
Гость
Этот процесс не остановить-все усилия надо направлять на ответные удары непосредственно по США. Они должны понять,что локальных войн с базами НАТО не будет.
Демократические процессы движутся от Берлинской стены к Владивостоку.
Как бы не старался бункерный фюрер и питерский аферист враньём, неправдами, войнами и разжиганием конфликтов, созд. союзных государств сохранить свой трон и царские привилегии на троне империи ЗЛА, а рос. геббельсы убедить в мнимых привилегиях дешёвых углеводородов, колонизованные царской Россией народы становяться мудрее, хотят свободы и независимости, а молодому поколению и вовсе роль вассалов в архаической имперской России не приглядна.
Люди хотят путешествовать по миру, а не с автоматом заниматься колонизацией народов
Гость
Ответить
Этот процесс не остановить-все усилия надо направлять на ответные удары непосредственно по США. Они должны понять,что локальных войн с базами НАТО не будет.
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