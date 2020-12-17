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Решение молдавских властей о наделении русского языка межнациональным статусом "очень опасно". Соответствующее заявление сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в ходе онлайн-диалога с польским коллегой Павелом Солохом.
Напомним, 16 декабря молдавские депутаты приняли решение о наделении русского статусом средства межнационального общения. На нем в Молдавии смогут выступать ведущие телепередач и радиопрограмм.
Сам глава украинского СНБО не стал уточнять, по какой причине решение парламента соседней республики является опасным. Данилов также коснулся темы безопасности в регионе, обсудив с Солохом текущую ситуацию в Белоруссии и Молдавии, где, по его словам, Российская Федерация не желает "терять влияние".
Секретарь украинского Совбеза выразил уверенность в том, что Варшава и Киев должны усилить дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности с привлечением румынской стороны. Данилов также выразил поддержку Польше после инициативы Солоха по организации конференции на тему безопасности в регионе. СНБО Украины вместе с представителем бюро нацбезопасности Польши условились продолжить межведомственный обмен необходимой информацией, отмечается на сайте украинского ведомства.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, выступая в Кишиневе, что Киев выступает за вывод российских миротворцев из Приднестровья.
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