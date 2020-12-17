Против страны ввели новые санкции

В Европе приняли третий пакет санкций против Белоруссии. В него попали 29 чиновников и семь юрлиц, которых подозревают в причастности к фальсификации итогов президентских выборов, а также применению силы в отношении участников митингов в стране. Решение было принято в четверг.

Как передает РИА "Новости", в числе попавших под новые санкции белорусов – глава Национальной государственной телерадиокомпании страны Иван Эйсмонт, а также бывший глава минского горисполкома, вице-премьер Анатолий Сивак.

Ранее персональные санкции были приняты в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.