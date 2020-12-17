В Белграде считают, что РФ нужно уравновесить боевой потенциал натовцев в Восточной Европе

Москве нужна российская военная база на территории Сербии, чтобы уравновесить силы Пентагона в Косово и Северной Македонии, особенно на фоне начатой Вашингтоном гонки вооружений. Об этом лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

По его словам, американцы снова стали наращивать свой военный потенциал по миру, т.к. им не нравится, что США перестали быть "единственной и неприкосновенной" силой на планете. Однако новая гонка вооружений им пойдет во вред, считает сербский политик. Шешель заметил, что мир стал многополярным, а Москва и Пекин сейчас препятствуют диктату Вашингтона на международной арене.

"Российская база на нашей территории решила бы вопрос существования самой Сербии. Она бы дополнительно защищала страну от всех вызовов и угроз. С другой стороны, это было бы полезно и для России, которая бы имела свое военное присутствие на территории Сербии и парировала бы американцам и НАТО", – сказал РИА "Новости" Шешель.

Он напомнил, что альянс понатыкал своих баз в Косово, Северной Македонии, Румынии и Болгарии.

По мнению Шешеля, создав свой полигон на сербской земле Россия показала бы, что "никакие угрозы не имеют на нее воздействия".

Ранее сегодня на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что США уже начали гонку вооружений. Глава государства подчеркнул, что Москва не станет в нее втягиваться. Российский лидер обратил внимание на тот факт, что именно Вашингтон объявил о выходе Штатов из договора ПРО.

Напомним, два дня кряду военные ведомства США и Великобритании жалуются на РФ за ее испытания противоспутникового оружия, скромно умалчивая о собственных разработках в данной сфере.

