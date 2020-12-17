Путин раскрыл подробности личных отношений с Меркель

Путин раскрыл подробности личных отношений с Меркель
Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент отметил, что между Москвой и Берлином налажено тесное взаимодействие

Российский лидер Владимир Путин заявил, что пока что канцлер ФРГ Ангела Меркель, с которой у него установились добрые личные взаимоотношения, не собирается уходить в отставку. Таким образом президент России ответил на вопрос о том, будет ли скучать после того, как глава Германии сложит свои полномочия.

В настоящее время, напомнил глава РФ, Меркель продолжает выполнять свои обязанности как лидер государства. По этой причине подобный вопрос, считает Путин, не вполне корректен.

Также президент России не стал давать прогнозов о том, что ожидает Германию после ухода Меркель с канцлерского кресла. Глава государства сообщил, что у него установились с немецкой коллегой весьма добрые личные отношения, а межгосударственное взаимодействие Москвы и Берлина находится на высоком уровне, о чем лидер заявил в ходе своего выступления на ежегодной пресс-конференции, прошедшей 17 декабря.

Как отмечает "Спутник", Меркель сообщила, что не собирается вновь выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ на предстоящих выборах в Германии, которые состоятся в 2021 году.

Ранее сообщалось о том, что во время телефонных переговоров Ангела Меркель обратилась к Владимиру Путину с просьбой посодействовать в организации обмена пленными между ЛДНР и украинской стороной. 

Егор МАЛКОВ

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