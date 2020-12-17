Руководство ФРГ отказывается считать дело вокруг блогера вопросом двусторонних отношений

Решение Евросоюза о введении санкций в отношении России из-за якобы отравления Кремлем оппозиционера Алексея Навального было правильным, поскольку Москва не предприняла шагов для прояснения ситуации вокруг инцидента с россиянином. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Я думаю, что у России было множество возможностей в последние недели и месяцы внести вклад в разъяснение произошедшего, вклад, который могут внести только они. Этого не случилось. Мы принимаем это к сведению", – цитирует РИА "Новости" немецкого министра.

Он выразил сомнение, что Москва хочет расследовать дело о берлинском пациенте. Кроме того Хаас сообщил, что официальный Берлин отказывается дальше считать данный вопрос темой двусторонних отношений России и Германии. Поэтому все материалы были переданы в ОЗХО, отметил министр.

Жалоба немца на Москву прозвучала на фоне сегодняшнего заявления президента РФ Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции о том, что российская сторона готова расследовать "покушение" на Навального, но после того, как Запад предоставит официальное заключение о его "отравлении". Глава государства подчеркнул, что Москва многократно обращалась в Берлин с соответствующим запросом, но ответа не получила. Президент назвал опубликованные расследования об инциденте с блогером попыткой атаки на первых лиц страны.

"Это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб", – сказал Путин, оценивая одновременный массовый поток статей на Западе об "отравлении" оппозиционера.

По его словам, Навальный пользуется поддержкой разведки США и назвал это "любопытным" фактом для отечественных спецслужб. Однако это совсем не значит, что блогера нужно травить – "кому он нужен-то". Впрочем, если Навального и хотели отравить, то "наверное, довели бы до конца", добавил Путин.

