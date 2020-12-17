Победитель президентской гонки заявил, что политик с нетрадиционной ориентацией обладает всеми необходимыми качествами

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что намерен выдвинуть кандидатуру Пита Буттиджича, своего бывшего оппонента на выборах президента страны, на должность главы Минтранса. Таким образом, политик с нетрадиционной ориентацией может стать одним из самых молодых чиновников на столь высокопоставленный пост.

Согласно приведенным данным, успешное выдвижение кандидатуры, выдвинутой президентом, может стать беспрецедентным случаем, так как речь идет о "первом открытом гее" в американской истории и одном из самых молодых кандидатов на указанную должность.

Как отмечает РИА Новости, в 29-летнем возрасте Буттиджич стал главой города Саут-Бенд, расположенного в штате Индиана. В этом году он решил выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, однако потерпел неудачу в числе остальных кандидатов из-за победы Байдена. Два года назад он вступил в однополый брак со школьным учителем.

Сам Байден объяснил свое решение тем, что речь идет о кандидате, обладающим опытом для решения проблем и нахождения способов для установления пути "национального характера". Избранный лидер добавил, что Буттиджич станет отвечать также за создание мест для рабочих, а также регулировать вопросы "равенства".

Ранее Буттиджич заявил, что выбывает из президентской гонки по личному решению для "объединения партии" и всей страны.