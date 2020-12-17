Лавров едва не довел до слез украинского министра своим молчанием

Лавров едва не довел до слез украинского министра своим молчанием
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Кулеба объявил, что не считает себя антироссийским чиновником

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба испытал чувство обиды от нежелания министра иностранных дел России Сергея Лаврова контактировать с коллегой. Украинец утверждает, что шеф российской дипломатии якобы не хочет общаться с киевскими представителями ни в нормандском формате, ни в двусторонних отношениях.

"Когда он не ответил на мой звонок, на мою просьбу поговорить относительно обострения в Донбассе, я, конечно, не расстроился, слезы не лил, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить", – рассказал пан Кулеба радио "Новое время".

Он отметил, что между странами всегда должны оставаться площадки для коммуникации. Министр добавил, что всегда готов к общению с Лавровым, т.к. им есть о чем поговорить.

Кроме того, пан Кулеба объявил, что не является антироссийским политиком, но назвал себя на 100% проукраинцем. По его словам, он по должности не имеет права быть против какой-либо страны, однако может вести себя в зависимости от того, кем конкретно для Незалежной является то или иное государство – врагом или другом.

"Поэтому я решительно отбрасываю обвинения в том, что я антироссийский", – цитирует РИА "Новости" главу украинского дипведомства.

Ранее сегодня в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что каждый новый руководитель  Незалежной боится выполнять данные народу предвыборные обещания об урегулировании конфликта в Донбассе и налаживании отношений с Россией из-за страха перед местными националистами.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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