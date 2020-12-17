Чубайс заявил о провале России в энергетике

Чубайс заявил о провале России в энергетике
Анатолий Чубайс. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спецпредставитель президента РФ нашел плюсы и минусы в одной из ключевых отраслей страны

Бывший глава "Роснано" и один из реформаторов отечественной энергетической системы страны в 2000-х Анатолий Чубайс назвал энергоэффективность главным стратегическим провалом России в сфере энергетики.

По его словам, практически все задачи, поставленные президентом в данном области, были сорваны.

"Базовые показатели, которые показывают динамику энергоэффективности в стране, особенно в последние годы, выглядят ну просто ужасно", – цитирует РИА "Новости" Чубайса.

Он призвал признать этот неутешительный факт, чтобы начать двигаться дальше. Тем более, что, оказывается, у нас есть и стратегический успех. РФ за последние четыре года создала технологический кластер возобновляемой энергетики, отметил экс-глава "Роснано".

В настоящее время власти пытаются сформировать политику по климату, сообщил Чубайс и добавил, что пока у страны нет стратегии низкоуглеродного развития на ближайшие десятилетия. И в этом заложены большие риски.

"Мы пойдем по накопленной за 75 лет уникальной компетенции, которая называется героическое занижение планов, а потом их героическое выполнение. Это соблазн", – резюмировал Анатолий Борисович.

Напомним, Чубайс был снят с должности руководителя "Роснано" в начале декабря. И почти сразу обрел новый пост, став спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. На Украине данная позиция Чубайса уже вызвала тревогу, поскольку отец российской ваучеризации способен наладить все каналы связи с демократической администрацией США с приходом в Белый дом избранного президента Джо Байдена.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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Этот подонок и развалил единую энергосистему. Теперь пытаются собрать воедино в Россети то, что он благополучно развалил по команде из ЦРУ. Ему надо 20 лет как в петле висеть, а он интервью дает, подонок.
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