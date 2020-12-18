Вашингтон намерен лишить Москву денег с помощью наказания для Анкары

Вашингтон намерен лишить Москву денег с помощью наказания для Анкары
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
США оправдались перед Турцией заявлением, что не собирался подрывать боеспособность союзника

Санкциями против Турции за покупку российских ЗКР C-400 США планируют оставить РФ без денег. Так объяснил причину данного решения глава Госдепартамента Майк Помпео. 

Во время разговора с руководителем МИД Турции Мевлютом Чавушоглу по телефону американский госсекретарь заявил, что в Вашингтоне не собирались подрывать боеспособность такого союзника. Рестрикции были направлены на лишение РФ доходов и влияния, добавил он.

Глава Госдепа отметил, что покупка С-400 Турцией угрожает безопасности военных и техники США. Кроме того, это открывает России доступ к армии и оборонпрому самой Турции, записано на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства.

Ранее в Анкаре резко отреагировали на решение Вашингтона о введении санкций против Анкары за покупку российских ЗРК. Турция будет придерживаться соглашения с РФ по С-400, несмотря на американские рестрикции, заявил секретарь оборонной промышленности страны.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган назвал введение санкций против его страны Соединенными Штатами проявлением неуважения к партнеру по НАТО. Между тем Турция играет в альянсе ключевую роль и входит в "первую пятерку", подчеркнул он.

Полина ДОРОЖКИНА

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