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Вопрос о сдерживании гонки вооружений никак не разрешится.
США придумали свой вариант продления договора СНВ-3 и до сих пор не могут
понять, что Россия его отвергла.
Так, Маршалл Биллингсли, специальный представитель американского главнокомандующего, отвечающий за контролирование вооружений, в своем "Твиттер" возмущается, что Россия ведет себя неконструктивно, призывая продлить договор о ядерных боеголовках. Ведь, по американской версии, этот вопрос якобы уже решен – осталось определить нюансы и подписать бумаги. А Москва почему-то не желает являться на встречи.
Так американец отреагировал на вчерашние слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва готова вести диалог по поводу заморозки вооружений.
При этом в Кремле несколько раз заявляли, что никакие договоренности между Россией и США не достигнуты, а противоположные заявления со стороны Вашингтона – это ложь и провокация.
В соцсети Биллингсли написал, что Вашингтон уже пять раз предлагал Москве подписать договор, который якобы устроил Путина. Но Москва так и не явилась на встречу.
К слову, по версии американских журналистов новоиспеченный президент США Джо Байден заинтересован в том, чтобы продлить договор СНВ-3.
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