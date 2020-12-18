США отказались идти на условия Путина

США отказались идти на условия Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вашингтон продолжает гнуть свою линию по СНВ-3

Вопрос о сдерживании гонки вооружений никак не разрешится. США придумали свой вариант продления договора СНВ-3 и до сих пор не могут понять, что Россия его отвергла.

Так, Маршалл Биллингсли, специальный представитель американского главнокомандующего, отвечающий за контролирование вооружений, в своем "Твиттер" возмущается, что Россия ведет себя неконструктивно, призывая продлить договор о ядерных боеголовках. Ведь, по американской версии, этот вопрос якобы уже решен – осталось определить нюансы и подписать бумаги. А Москва почему-то не желает являться на встречи.

Так американец отреагировал на вчерашние слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва готова вести диалог по поводу заморозки вооружений.

При этом в Кремле несколько раз заявляли, что никакие договоренности между Россией и США не достигнуты, а противоположные заявления со стороны Вашингтона – это ложь и провокация.

В соцсети Биллингсли написал, что Вашингтон уже пять раз предлагал Москве подписать договор, который якобы устроил Путина. Но Москва так и не явилась на встречу.

К слову, по версии американских журналистов новоиспеченный президент США Джо Байден заинтересован в том, чтобы продлить договор СНВ-3.

Ольга ФЕДОРОВА

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Да орган лошажьий этому деятелю, решил он все, решалка полосатая. В трубочку бумагу и себе в опу с улыбкой засунь, энераль!
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