Разведка раскрыла новые детали о подготовке фашистской Германии к нападению на СССР

Разведка раскрыла новые детали о подготовке фашистской Германии к нападению на СССР
Фото: Scherl/www.globallookpress.com
Нацисты тщательно готовились к кровавой спецоперации

Споры вокруг Второй мировой войны не утихают по сей день. Недавно стало известно, как именно Берлин готовился к нападению на Советский Союз. Оказалось, немцы вели скрупулезную подготовку к атаке на Советы, однако держали свои злонамерения в строжайшей тайне.

Соответствующие сведения опубликовали российские разведчики в сборнике "СВР РФ. 100 лет. Документы и свидетельства". В частности, там приводится шифровка, которую 9 мая 1941 г. отправили из немецкой столицы советские разведчики. В документе указано, что фашистский режим активного готовится к нападению на СССР. Причем этот зловещий проект скрывается даже от ряда немецких офицеров, отмечает URA.RU.

Кроме того, стало известно, что итальянский диктатор Бенито Муссолини вынашивал коварный план по захвату юго-западных земель СССР.

Такой договоренности Муссолини пытался достигнуть с главой фашистов Адольфом Гитлером. Однако фюрер не хотел обещать ничего конкретного своему итальянскому подельнику – делить шкуру не убитого медведя кровавый верховодец немцев считал неправильным, передает РИА "Новости".

К слову, недавно действия Германии против граждан СССР потребовали признать геноцидом. Первые судебные решения уже получены.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Обвинят, как всегда СССР. Скажут, что Сталин довёл гитлера до самоубийства.
1

Популярные темы форума
новости партнеров

Коронавирус и не только: Путин провел ежегодную пресс-конференцию

Глава России за несколько часов обсудит проблемы, накопившиеся за год

Раскрыт жуткий план Трампа по коронавирусу

Президент намеревался заразить всех инфекцией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей