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Высокопоставленные украинцы зорко следят за происходящим в соседней
Республике. Перипетии в Белоруссии и прозападный поворот в лице оппозиционерки
Светланы Тихановской играют на руку киевскому режиму. При этом в Незалежной
хотят четкости от главы белорусской оппозиции по вопросу о принадлежности
Крыма.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с радио "Новое время" дал Тихановской совет окончательно определиться, что она думает по поводу Крымского полуострова.
Шеф дипломатии Украины отметил, что, если белорусская оппозиционерка появится в Незалежной, ей тут же зададут вопрос, чей Крым. Если Тихановская замешкается, это может негативно сыграть на ее имидже среди представителей киевского режима.
Кстати, в общении с Россией Светлана Тихановская никак не может обойтись без Европейского союза. Недавно она обратилась к ЕС с просьбой помочь в выстраивании диалога с Москвой.
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