Пора определяться: на Украине надавили на Тихановскую из-за Крыма

Пора определяться: на Украине надавили на Тихановскую из-за Крыма
Светлана Тихановская. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Беглой кухарке дали политический совет

Высокопоставленные украинцы зорко следят за происходящим в соседней Республике. Перипетии в Белоруссии и прозападный поворот в лице оппозиционерки Светланы Тихановской играют на руку киевскому режиму. При этом в Незалежной хотят четкости от главы белорусской оппозиции по вопросу о принадлежности Крыма.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с радио "Новое время" дал Тихановской совет окончательно определиться, что она думает по поводу Крымского полуострова.

Шеф дипломатии Украины отметил, что, если белорусская оппозиционерка появится в Незалежной, ей тут же зададут вопрос, чей Крым. Если Тихановская замешкается, это может негативно сыграть на ее имидже среди представителей киевского режима.

Кстати, в общении с Россией Светлана Тихановская никак не может обойтись без Европейского союза. Недавно она обратилась к ЕС с просьбой помочь в выстраивании диалога с Москвой.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

М
Ответить
ладно белоруссия это колхоз тракториста
но эти то копатели куда в калашный ряд лезут со своим рылом
чей да чей,скоро на куй все посылать будкт за такие вопросы
Гость
Ответить
Ты с какого района будешь? Тупорылые гопники - укропитеки.
1

Популярные темы форума
новости партнеров

США отказались идти на условия Путина

Вашингтон продолжает гнуть свою линию по СНВ-3

Раскрыт жуткий план Трампа по коронавирусу

Президент намеревался заразить всех инфекцией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей