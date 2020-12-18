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У США много собственных сложных моментов в отношениях с Россией, поэтому они не позволят еще и Украине влиять на российско-американскую повестку. К такому мнению пришел глава Центра политических исследований и конфликтологии в Киеве Михаил Погребинский.
По его мнению, для нового президента США Джо Байдена после инаугурации на первый план выйдут такие связанные с Россией темы как СНВ-3, соглашение по климату, ядерная сделка с Ираном. Ситуация на Украине может осложнить российско-американский диалог. Поэтому в интересах Вашингтона оставить в Киеве все так, как есть сейчас.
Собственно, этого Байден требовал еще будучи вице-президентом, напоминает Погребинский. Судя по попавшим в сеть его разговорам с экс-главой Украины Петром Порошенко, Байден отчитывал его за военные провокации против Москвы. Но не потому, что это плохо в принципе, а потому что такая "самодеятельность" противоречит интересам США.
"Я это интерпретировал как понимание, что дразнить Москву опасно, потому что может пойти крахом тот режим, который устраивал Соединенные Штаты",
– пояснил Погребинский в интервью "Украине.ру".
Ранее из окружения президента Владимира Зеленского стало известно, что лидер Незалежной тяжело переживает отсутствие приглашения на инаугурацию Байдена. Впрочем, Порошенко также не удалось добиться приглашения.
Вашингтон продолжает гнуть свою линию по СНВ-3
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