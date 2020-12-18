Назначили с умыслом: политолог указал на тайную миссию Чубайса

Назначили с умыслом: политолог указал на тайную миссию Чубайса
Анатолий Чубайс. Фото: Vladimir Khodakov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Анатолий Чубайс, которого недавно назначили специальным представителем российского главнокомандующего по связям с международными организациями, способен сыграть серьезную роль в продлении договора о сдерживании гонки вооружений СНВ-3. Такого мнения придерживается профессор Илдус Ярулин.

Политолог отметил, что скорее всего именно Чубайс будет вести переговоры по этому вопросу с администрацией нового президента США Джо Байдена.

Ярулин указал на то, что у бывшего директора Роснано имеются налаженные контакты с американскими демократами. Участие Чубайса в переговорном процессе может оказать серьезное влияние на пролонгацию СНВ-3, пишет URA.RU.

Впрочем, военный эксперт Александр Жилин придерживается иного мнения. Политолог убежден, что Вашингтон выйдет из договора по сдерживанию вооружений. В этом вопросе приход Байдена и назначение Чубайса ничего не изменят.

К слову, недавно специальный представитель американского главнокомандующего Маршалл Биллингсли в очередной раз подтвердил, что США не готовы идти на встречу России в вопросе продления СНВ-3.

Ольга ФЕДОРОВА

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