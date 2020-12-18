Анкара преследует собственные цели в Нагорном Карабахе

Урегулирование карабахского конфликта позволило Турции поправить имидж влиятельной мировой державы, который она утратила в последнее время. Так последствия армяно-азербайджанской войны оценивают польские аналитики.

Президенту Турции Реджепу Эрдогану нужен был громкий успех на мировой политической арене, поскольку его рейтинг внутри страны упал, как и курс лиры по отношению к доллару. К тому же Эрдоган испортил отношения с США и ЕС, что на фоне внутреннего экономического кризиса дало дополнительные очки его политическим противникам.

Но карабахский конфликт, участие в урегулировании которого Анкара постоянно подчеркивает, дал шанс Эрдогану укрепить позиции. Турция уже является основным экономическим партнером Грузии, имеет налаженные связи с Азербайджаном. Теперь обида Еревана на Москву может помочь армяно-турецкому сближению.

"Возможное открытие границ с Арменией откроет Турции более широкий доступ к Кавказу как с экономической, так и политической точки зрения. Следовательно, Турция сможет уравновесить влияние России и получить больше контроля над Кавказом",

– пишет Dziennik Gazeta Prawna. Авторы статьи в польском издании полагают, что Армения и Турция преодолеют даже вопрос геноцида армян, лишь бы лишить Россию власти на Кавказе.

Ранее на Украине оценили исход карабахского конфликта как проигрыш России.

О том, какую роль сыграла Турция в войне в Нагорном Карабахе, рассказали воевавшие на стороне Азербайджана сирийские наемники.