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Урегулирование карабахского конфликта позволило Турции поправить имидж влиятельной мировой державы, который она утратила в последнее время. Так последствия армяно-азербайджанской войны оценивают польские аналитики.
Президенту Турции Реджепу Эрдогану нужен был громкий успех на мировой политической арене, поскольку его рейтинг внутри страны упал, как и курс лиры по отношению к доллару. К тому же Эрдоган испортил отношения с США и ЕС, что на фоне внутреннего экономического кризиса дало дополнительные очки его политическим противникам.
Но карабахский конфликт, участие в урегулировании которого Анкара постоянно подчеркивает, дал шанс Эрдогану укрепить позиции. Турция уже является основным экономическим партнером Грузии, имеет налаженные связи с Азербайджаном. Теперь обида Еревана на Москву может помочь армяно-турецкому сближению.
"Возможное открытие границ с Арменией откроет Турции более широкий доступ к Кавказу как с экономической, так и политической точки зрения. Следовательно, Турция сможет уравновесить влияние России и получить больше контроля над Кавказом",
– пишет Dziennik Gazeta Prawna. Авторы статьи в польском издании полагают, что Армения и Турция преодолеют даже вопрос геноцида армян, лишь бы лишить Россию власти на Кавказе.
Ранее на Украине оценили исход карабахского конфликта как проигрыш России.
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