Додон перед уходом решил вопрос с русским языком в Молдавии

Додон перед уходом решил вопрос с русским языком в Молдавии
Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент сделал последний реверанс в сторону России

В Молдавии окончательно решен вопрос с русским языком. Последнюю точку поставил пока еще президент страны.

Согласно утвержденному Игорем Додоном закону, отныне в Молдавии русский язык снова может использоваться в общении представителей разных национальностей. Кроме того, как указывается на сайте президента, сняты ограничения на вещание телеканалов из РФ.

 "Я подписал важный закон", – сообщил глава государства в соцсети. И отметил, что тем самым вернул прежнюю норму, действующую в стране "на протяжении более двух десятилетий". Ранее Додон переживал, что новоизбранная глава Майя Санду не сделает этого. 

Сограждане оценили решение президента на "ура". Они заявили, что это "очень, очень хорошо", и добавили: "Браво, настоящий президент Республики Молдова!".

Ранее закон о возвращении русскому статуса  языка межнационального общения утвердил молдавский парламент. Этим остались недовольны на Украине. Решение о наделении русского языка межнациональным статусом "очень опасно", заявили в Киеве.

Советский закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" в 2018 году Конституционный суд страны признал устаревшим.

Полина ДОРОЖКИНА

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