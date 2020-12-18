Президент Азербайджана встал на защиту затравленного Пашиняна

Алиев неожиданно решил подсобить армянскому коллеге

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев выступил в поддержку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По его мнению, в разгроме армянской армии нет вины конкретно этого человека.

Алиев отметил, что вооруженные силы Еревана были сформированы предыдущими главами страны Сержом Саргсяном и Робертом Кочаряном, передает РИА "Новости".

Напомним, из-за позорного, по мнению многих жителей Армении, договора по Нагорному Карабаху в стране начались протесты с призывами отправить Пашиняна в отставку.

К слову, недавно в карабахской зоне опять возобновилась пальба. Азербайджан пояснил, почему снова открыл огонь.

Ольга ФЕДОРОВА

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