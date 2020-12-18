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Азербайджанский лидер Ильхам Алиев выступил в поддержку
премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По его мнению, в разгроме армянской
армии нет вины конкретно этого человека.
Алиев отметил, что вооруженные силы Еревана были сформированы предыдущими главами страны Сержом Саргсяном и Робертом Кочаряном, передает РИА "Новости".
Напомним, из-за позорного, по мнению многих жителей Армении, договора по Нагорному Карабаху в стране начались протесты с призывами отправить Пашиняна в отставку.
К слову, недавно в карабахской зоне опять возобновилась пальба. Азербайджан пояснил, почему снова открыл огонь.
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