Украине предсказали полный развал

Украине предсказали полный развал
Фото: Jacob Balzani Loov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Незалежная перестанет существовать по нескольким причинам

Украина в любой момент развалится на части. Таким мнением поделился бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По его словам, обстановка в Незалежной накалена до предела. Из-за этого в любой момент вспыхнет большая гражданская война.

Украина переживает длительный политический кризис. Да и в экономическом плане все из ряда вон – многие граждане бегут из страны, из-за чего она перестает быть целостным государством, отметил экс-парламентарий.

Все это вызовет развал Незалежной, заявил политик в беседе с корреспондентом РИА ФАН.

Чтобы отвлекать население от проблем, власти продолжают разыгрывать антироссийскую карту. Накануне замсекретаря СНБО генерал Сергей Кривонос рассказал в эфире интернет-канала "Апостроф" о якобы активизации пророссийских сил в Харькове после смерти мэра города Геннадия Кернеса.

Алексей Журавко не заметил того, о чем говорил генерал ВСУ. И назвал слова военного "очередным вбросом" для выставления России в плохом свете. По его мнению, Харьков – русский город, жители которого осознают, что Украина и РФ должны быть вместе. Бывший депутат Рады уверен, что Харьков, Херсон, Одесса и другие города могли бы давно выйти из состава Незалежной, если бы не влияние Запада на Киев. 

Ранее Украине предрекали распад из-за упущенного шанса сохранить границы в постсоветском виде. Это произойдет потому, что страна, которая позиционирует себя не как самостоятельное государство, а как "анти-Россия", не способна удержать суверенитет и территориальную целостность. Также был назван срок, в течение которого о случится развал Незалежной: через 35 – 40 лет.

Полина ДОРОЖКИНА

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НА ЭТOЙ ВЕTКЕ OНAНИРУЕТ ВOHЮЧКА шарий. Его маманя сидит в психушке городит всякий бред собачий, а сынок, вонючка шарий, ее этот бред записывает и печатает на "утре".ПРЯМО ЗДЕСЬ
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Что ? Опять развалится ? И замерзнет ? И дефлот у нее будет ? Ну все ! У ватников счастье !
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Украина развалится не через 35-40 лет, а в ближайшие максимум 5 лет! Зачем трясти яблоню, если яблоки с неё сами падают, надо только ждать!!!
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Гость
ВOНЮЧКА шарий
ПЕРДНИlДЛЯlОРИЕНТИРА
Гость
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Гость
ВOНЮЧКА шарий
ПЕРДНИ ДЛЯОРИЕНТИРА
Гость
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Гость
ВОНЮЧКА шарий
ВOНЮЧКА шарий
Гость
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ВОНЮЧКА шарий
Гость
Ответить
НА ЭТOЙ ВЕTКЕ OНAНИРУЕТ ВOHЮЧКА шарий. Его маманя в психушке городит всякий бред собачий, а сынок, вонючка шарий, ее этот бред записывает и печатает на "утре".ПРЯМО ЗДЕСЬ
Гость
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автору абы ляпнуть?
СТОП хохляцкий PeaceDoorBall! Крым не ваш и никогда не был вашим!
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А где чуборылые драчуны? Прим. Драчуны - НЕ от слова драться
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