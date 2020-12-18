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Готовность лично вникать в суть проблемы, независимо от ее глобальности, отличает президента России Владимира Путина от его коллег. На это обратил внимание венгерский политконсультант Миклош Кевехази. По его оценке, состоявшаяся накануне пресс-конференция еще раз доказала, что российский лидер не просто так столь популярен в стране и мире.
По словам Кевехази, манера общения Путина поражает: он способен не только слушать, но и слышать собеседника. И хотя его ответы порой бывают жесткими, он никогда не отзывается об оппонентах в негативном ключе.
"Его спокойно можно называть настоящим лидером своей страны. Люди ему явно верят. Я думаю, именно в этом кроется секрет популярности президента России",
- приводит "ПолитРоссия" мнение эксперта из Венгрии.
Он заметил, что многие россияне не понимают, как им повезло, что страной правит "опытный рулевой, которому доверяет команда". Гораздо хуже, когда лидер слаб и вокруг него постоянно находятся желающие "порулить".
Большая ежегодная пресс-конференция Путина состоялась 17 декабря. Из-за коронавируса ее формат был изменен, вместе с вопросами журналистов, глава государства в прямом эфире отвечал на обращения граждан.
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