Турки расшифровали послание Путина Эрдогану

Турки расшифровали послание Путина Эрдогану
Реджеп Тайип Эрдоган/ Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Анкаре считают, что действия лидера Республики предсказуемы для Москвы

Турецкие СМИ весьма воодушевленно отреагировали на высказывания главы России Владимира Путина о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане на вчерашней большой пресс-конференции. Издания вышли с громкими заголовками, а оппозиционная газета Cumhuriyet и вовсе посчитала, что российский лидер "раскусил" своего визави из Анкары.

Напомним, накануне Путин заметил, что у него часто расходятся взгляды с Эрдоганом, а по ряду вопросов и вовсе бывают прямо противоположные.

"Но это человек, который держит слово. Мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца. Это элемент прогнозируемости", – заявил президент РФ.

По его мнению, такое поведение важно для понимания того, с каким человеком имеешь дело.

"Путин раскусил Эрдогана", – цитирует "ЦарьГрад" автора Cumhuriyet, а значит во время переговоров можно предсказать его дальнейшие шаги.

Некоторые турецкие СМИ зацепились за другую характеристику, данную главой РФ своему коллеге. Так, издание Sabah вышло со статьей под заголовком: "Президент России Путин: Эрдоган – лидер, который держит слово". Там сочли это заявление "поразительным".

Takvim также обратил внимание на данное высказывание Путина. Кроме того, издание привело цитаты российского президента о ситуации вокруг НКР, в том числе о принадлежности Карабаха Азербайджану "с точки зрения международного права". А также утверждение Путина относительно того, что не было какого-либо вмешательства в конфликт третьих сторон.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
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Кончается бабло у улешивого карлика вот и разганяет своих холуев чтобы только одному холу. заплатить.Разбежались журналисты "утра".
Остался вместо них вонючка шарий который подписывается за всех
Гость
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НА ЭТOЙ ВЕTКЕ OНAНИРУЕТ ВOHЮЧКА шарий. Его маманя в психушке городит всякий бред собачий, а сынок, вонючка шарий, ее этот бред записывает и печатает на "утре".ПРЯМО ЗДЕСЬ
Александр
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на самом деле это был троллинг в адрес Лукашенко.
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