В ООН оценили наложенное Западом наказание в связи с инцидентом вокруг блогера

Страны, поддержавшие санкции против России в связи с делом Алексея Навального, сами являются нарушителями. На это указала спецдокладчик Совета ООН по правам человека (СПЧ) Алена Духан.

Она отметила, что односторонние санкции против конкретных лиц зачастую объявляются без каких-либо судебных процедур, в ходе которых можно было бы доказать совершение преступления лицом или организацией, против кого вводятся ограничительные меры, передает РИА "Новости". То есть эти лица лишены как минимум права на защиту, на презумпцию невиновности, на справедливый суд. Плюс они оказываются ограничены в своих законных правах в результате применения санкций.

Таким образом, санкции против России, наложенные из-за Навального просто решением властей других государств, без соблюдения обязательных правовых процедур, "по своей сути нарушают права лиц, против которых направлены эти санкции", пояснила Духан.

Ранее ЕС и Великобритания ввели персональные санкции против 6 российских чиновников и одного НИИ, которых сочли причастными к покушению на россиянина Алексея Навального. При этом в Москву до сих пор не поступили данные, на основе которых Запад вообще пришел к выводу, что скандальный блогер был отравлен. По словам президента РФ Владимира Путина, если бы спецслужбы РФ планировали кого-то ликвидировать, они бы сделали это.