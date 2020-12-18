Берлин поспешил опровергнуть передачу данных Москве

В Министерстве юстиции Германии подтвердили, что провели допрос Алексея Навального после его нового расследования по инциденту в Омске в связи с запросом российских спецслужб.

Напомним, ранее оппозиционер заявил в своем "Твиттер", что его несколько часов допрашивали немецкие следователи из-за дела об "отравлении".

Сразу после заявления Навального, журналисты попытались узнать подробности в Берлине, однако там подтверждать допрос не стали. Только сегодня немецкие власти сообщили, что подобная мера действительно была проведена по запросу российских властей. Тем не менее, они оправдались – российских следователей на допросе не было, никаких данных по ситуации с Навальным Москве они не передавали, пишет РИА "Новости".