Спецслужба Республики обещала показать гражданам "российских кукловодов"

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сделал ряд громких заявлений во время своего выступления перед сотрудниками предприятия "Гродно-Азот". В частности, он сообщил о подготовке страны к "горячей войне" весной 2021 года и предупредил, что силовики будут действовать "жестко".

Тертель объявил, что в настоящее время Республика находится в центре "разделения мира", на "разломе" интересов Востока и Запада и проигрывает информационную войну Польше.

"Кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в регионе", – цитирует "Наша Нiва" шефа госбезопасности.

Генерал-майор обвинил коллективный Запад в организации цветной революции и поведал, как активисты доставляют оружие с Украины. Минску нужно готовиться к гуманитарной интервенции, считает он.

По его прогнозу, текущий политический кризис в Белоруссии будет продолжаться еще полтора-два года. Тертель объяснил смертельные случаи в рядах протестующих от рук силовиков тем, что они "нагло стояли" перед сотрудниками правоохранительных органов. Председатель КГБ обратил внимание на тот факт, что полиция в США действует против участников демонстраций во много раз жестче.

Кроме того, Тертель пообещал показать белорусам "русских кукловодов" и провести громкий и открытый судебный процесс над пророссийским оппозиционером Виктором Бабарико.

"Мы задерживаем по 5-6 шпионов из Польши и Литвы ежегодно", – сказал генерал-майор и добавил, что инцидент с задержанием в Минске этим летом накануне проведения президентских выборов бойцов ЧВК Вангера уже исчерпан, "вся информация передана в РФ". При этом Тертель отказался комментировать подробности, хотя ранее сообщали, что они ходят в лесах.

