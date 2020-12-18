Украина раскрыла "планы" России разместить ядерное оружие в Крыму

Украина раскрыла "планы" России разместить ядерное оружие в Крыму
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киев решил распространять эту мантру не только среди населения Незалежной, но и навязывать ее западным партнерам

В Незалежной не устают "находить" то уже размещенное Россией ядерное оружие в Крыму, то вот-вот готовое там появиться. Очередной подобной страшилкой напугал украинцев и мировое сообщество глава Минобороны Украины Андрей Таран. Своими умозаключениями он поделился в интервью турецким СМИ.

По имеющейся у него информации, Москва якобы осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия на полуострове. Министр назвал такие планы РФ серьезной опасностью для "всей Европы и цивилизованного мира".

"Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран", – цитирует пресс-служба оборонного ведомства своего шефа.

Кроме того он пан Таран пожаловался туркам на некие опасные препятствия со стороны РФ свободному судоходству в Керченском проливе. По его словам, Москва подавляет коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы, чем мешает навигации воздушных судов и кораблей в Черном море.

"Эту озабоченность также разделяют другие страны региона, в частности, Румыния", – утверждает украинец.

Постамайданные деятели Незалежной неоднократно ранее уже заявляли о наличии российского ядерного оружия в Крыму. Так, в середине ноября нынешнего года популярная говорящая голова воинов света из среды атошников, заместитель СНБО Сергей Кривонос сообщил, что Россия разместила на полуострове целых шесть ядерных боеголовок.

Чуть ранее в том же месяце его непосредственный начальник секретарь Совета национальной безопасности и обороны  Алексей Данилов объявил, что Москва только планирует доставить в Республику подобное оружие.

Судя по всему, украинские власти врут не только простым гражданам и своим старшим зарубежным товарищам, но и сами себе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
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Эти дебилы считают,что до них не долетят ракеты с других объектов?
Гость
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На орбите находится 18 "объектов по 10 тонн в каучуковой оболочке.Это пострашнее чем Малыш и Толстяк
Гость
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даже если и было так,то какое собачье дело до этого скачусщим майданабандеровцам,ведь баба с косой желала на Россию бросить атомную бомбу,шароваровышеванцам крышу сносит от бессилия---черти рогатые.
Гость
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И чего? Где хотим там и размещаем свое оружие на своей территории и самое главное никого спрашивать не собираемся. Зато это уймет зуд мовных громадян мечтающих что Крым они загонят обратно мощным своих вийсковых хряков.
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