Все в шоке: Пентагон отказался сотрудничать с Байденом

Все в шоке: Пентагон отказался сотрудничать с Байденом
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Сотрудники ведомства не знают, с чем связано такое решение

Министерство обороны Соединенных Штатов решило приостановить взаимодействие с представителями избранного лидера государства Джо Байдена. Решение принято Крисом Миллером, который в настоящее время занимает должность временного исполняющего обязанности главы Пентагона.

Согласно приведенным данным, сотрудники министерства были "шокированы" решением Миллера. Чиновники также не ответили на вопрос о связи принятого решения с действующим главой государства Дональдом Трампом, лишь заявив о том, что речь идет о "простой отсрочке" ряда запланированных рабочих встреч.

По информации издания Anxious, военное ведомство может возобновить взаимодействие с командой избранного президента в начале 2021 года. После увольнения Эспера занявший должность Миллер отдал приказ всем подчиненным отменить "запланированные переходные совещания".

Как отмечает источник, решение главы военного ведомства стало крупнейшим выражением враждебности и отсутствия доверия к Байдену со стороны администрации действующего президента страны. 

В самом Пентагоне позднее опровергли информацию, заявив, что ведомство намерено продолжать осуществлять обмен информацией с администрацией Байдена, а в новогодние праздники будет сделан "взаимно согласованный перерыв". После этого работа возобновится, передает РИА Новости.

Ранее Байден подтвердил свое намерение выдвинуть кандидатуру своего экс-оппонента с нетрадиционной ориентацией на должность главы Министерства транспорта.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Ай-вай-вай кирдык пришла
1
новости партнеров
По теме

Турки расшифровали послание Путина Эрдогану

В Анкаре считают, что действия лидера Республики предсказуемы для Москвы

Лукашенко утратил связь с реальностью – Затулин

Власть и оппозиция в республике не заинтересованы в диалоге

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей