Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
691 новости
Минкоммерции США обложило санкциями российские компании "Космос Комплект", "Совтест Комп" и гражданина РФ Ильяса Сабирова.
В ведомстве отмечают, что они "небезосновательно" считаются вовлеченными в действия, которые противоречат нацбезопасности Штатов или интересам страны на международной арене.
В черные списки Вашингтона угодили
78 юридических и физических лиц, из которых 60 относятся к Китаю. Ограничения коснулись некоторых стран Европы, а также затронули Пакистан, Мальту, ОАЭ, сообщает РИА "Новости".
В Анкаре считают, что действия лидера Республики предсказуемы для Москвы
Власть и оппозиция в республике не заинтересованы в диалоге