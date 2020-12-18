Под дубину Вашингтона угодили две фирмы и частное лицо

Минкоммерции США обложило санкциями российские компании "Космос Комплект", "Совтест Комп" и гражданина РФ Ильяса Сабирова.

В ведомстве отмечают, что они "небезосновательно" считаются вовлеченными в действия, которые противоречат нацбезопасности Штатов или интересам страны на международной арене.

В черные списки Вашингтона угодили 78 юридических и физических лиц, из которых 60 относятся к Китаю. Ограничения коснулись некоторых стран Европы, а также затронули Пакистан, Мальту, ОАЭ, сообщает РИА "Новости".

