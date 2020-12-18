На Смоленской площади не увидели желания властей Незалежной обсуждать ранее взятые на себя обязательства по Донбассу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил главе МИД Незалежной Дмитрию Кулебе на его упрек о невозможности дозвониться до Москвы.

Глава отечественной дипломатии заявил, что если у его "украинского коллеги возникнет желание всерьез" обсудить важнейшие темы двусторонних отношений, а также вопросы, связанные с урегулированием конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений и договоренностей нормандской четверки, то он всегда к этому готов.

"К сожалению, пока такого желания мы не видим", – цитирует РИА "Новости" Лаврова.

Накануне стало известно, что пан Кулеба сокрушался по поводу невозможности дозвониться шефу российского дипведомства о поговорить об обострении ситуации в Донбассе. Украинец признался, что, конечно, он не плакал, но ему было обидно.

Также вчера тему мятежного шахтерского края на ежегодной большой пресс-конференции затронул президент РФ Владимир Путин. По его словам, что все последние руководители Украины боятся выполнять данные народу предвыборные обещания о разрешении донбасского кризиса и налаживании отношений с Россией из-за страха перед местными националистами.

Кроме того, Путин обещал и дальше оказывать поддержку ДНР и ЛНР. Более того, Москва будет наращивать свою помощь, отметил он.

