"Я не часто разделяю взгляды президента, но...": Познер высказался о США

"Я не часто разделяю взгляды президента, но...": Познер высказался о США
Владимир Познер. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/www.globallookpress.com
Журналист считает, что Штаты несет главную ответственность за ухудшение отношений

Телеведущий Владимир Познер отреагировал на слова российского президента Владимира Путина о том, что именно США несут за собой вину, связанную с плохими отношениями с Россией. Он заявил, что полностью разделяет позицию главы. 

Напомним, во время прямой линии у Путина спросили, чувствует ли он собственную вину за напряженные отношения с Западом, на что лидер ответил, что Москва не раз предлагала начать выстраивать конструктивный диалог, однако до сих пор никто на этот шаг не пошел. Также он отметим, что после распада СССР Штаты намеренно идут на конфронтацию с Россией, выходя из договоров по вооружению и приближая военных к российским границам. 

Владимир Познер такую позицию поддержал.

"Я не часто разделяю взгляды президента Путина, но в данном случае считаю, что он абсолютно прав", – написал журналист в своем блоге. 

Он указал, что после распада СССР перед Штатами стоял выбор, какую вести политику в отношении новообразовавшейся России: помочь пойти по демократическому пути или "наказать" страну за то, что 40 лет мешала Америке занять роль гегемона в мировом пространстве. 

По словам Познера, сперва в Вашингтоне принимали попытку демократизации России, но очень быстро от такой стратегии отказались. В начале правления Владимир Путин предлагал американцам, чтобы Россия получила членство в НАТО, однако ему отказали. После того, как наладить отношения не удалось, российский лидер заявил, что мир не однополярен – с тех пор отношения с США испортились окончательно. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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