Эксперты раскрыли подробности принятых в Америке мер

Судно "Фортуна" приступило к укладке труб российского газопровода в немецком регионе – возобновлению работ не помешали американские санкции. Трубоукладчикам предстоит также завершить около 9 тысяч километров трассы в территориальных водах Дании. Эксперты полагают, что на окончание строительства потребуется еще около трех месяцев. Однако запустить российский газопровод помешает новый план американцев.

В Госдепе заявили, что намерены приложить все усилия, чтобы окончательно потопить проект газопровода, прибегая новым санкциям, составленным с "хирургической точностью" – их содержание не раскрывается. Недавно Конгресс принял новый законопроект об оборонном бюджете, в который также включены рестрикции против СП-2.

По предположению экспертов, новые ограничения коснутся европейских фирм, которые будут обеспечивать эксплуатацию "Северного потока – 2". США могут прекратить вести бизнес с подрядчиками проекта, задействованными как на морском, так и на сухопутном участке, заморозит их активы в американских банках, а также запретить въезд в Соединенные Штаты менеджерам и владельцам замеченных в сотрудничестве с "Газпромом" структур. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Специалисты полагают, что в итоге это может сказаться на запуске газопровода, поскольку европейские компании испугаются угрозы со стороны Вашингтона.

Сейчас работы по достройке ведутся на участке, расположенном в территориальных водах ФРГ. После того, как строительство будет завершено, российский газопровод смогут сразу подключить к немецкому трубопроводу – коммуникации на суше уже проложены.