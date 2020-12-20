Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Евро вырос до 90 рублей
Политолог,
профессор университета Цукуба и специалист по России Ицуро Накамура назвал
условие, при котором диалог между Москвой и Токио наладится.
Эксперт дал прогноз на 2021 год для России. По его мнению, наша страна поставит точку в споре о принадлежности Курильских островов. Накамура напомнил о внесенных в Конституцию РФ поправках – речь идет о запрете отчуждения федеральных территорий. На фоне изменений Москва вряд ли будет обсуждать "северные территории", как их называют японцы, и вести переговоры на эту тему.
"…теперь Россия не может даже вести переговоры о территориях. Будущий год станет годом полного исчезновения проблемы северных территорий",
- заявил он в беседе с РИА Новости.
При этом эксперт считает, что у России и Японии появится шанс наладить отношения. Решающую роль сыграет российская вакцина от коронавируса. Если Токио примет решение о закупке нашего препарата, диалог выйдет на новый уровень. Поспособствует этому и грядущая Олимпиада, которая пройдет в Японии.
"…благодаря Олимпиаде и вакцине (отношения Москвы и Токио. – Прим. ред.), возможно, смогут совершить рывок в новую эпоху",
- заключил политолог.
Ранее японцы возмутились размещением на Курилах
российских С-300. Читатели одного из японских СМИ заявили, что пришло время воевать за острова.
Об этом сообщает Минобороны России
Глава Госдепа отдал приказ американским сотрудникам в РФ