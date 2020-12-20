Политолог предсказал улучшение отношений двух стран в ближайшем будущем

Политолог, профессор университета Цукуба и специалист по России Ицуро Накамура назвал условие, при котором диалог между Москвой и Токио наладится.



Эксперт дал прогноз на 2021 год для России. По его мнению, наша страна поставит точку в споре о принадлежности Курильских островов. Накамура напомнил о внесенных в Конституцию РФ поправках – речь идет о запрете отчуждения федеральных территорий. На фоне изменений Москва вряд ли будет обсуждать "северные территории", как их называют японцы, и вести переговоры на эту тему.

"…теперь Россия не может даже вести переговоры о территориях. Будущий год станет годом полного исчезновения проблемы северных территорий",

- заявил он в беседе с РИА Новости.

При этом эксперт считает, что у России и Японии появится шанс наладить отношения. Решающую роль сыграет российская вакцина от коронавируса. Если Токио примет решение о закупке нашего препарата, диалог выйдет на новый уровень. Поспособствует этому и грядущая Олимпиада, которая пройдет в Японии.

"…благодаря Олимпиаде и вакцине (отношения Москвы и Токио. – Прим. ред.), возможно, смогут совершить рывок в новую эпоху",

- заключил политолог.

Ранее японцы возмутились размещением на Курилах российских С-300. Читатели одного из японских СМИ заявили, что пришло время воевать за острова.

